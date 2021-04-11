Іран заявив, що заблокував спробу США конфіскувати нафту в Оманському морі

Іранські посадовці також оприлюднили запис з нібито зіткненням між іранськими та американськими військовими

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що зірвав спробу США затримати танкер з нафтою Ісламської Республіки в Оманському морі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Завдяки своєчасним та авторитетним діям гвардійських військово-морських сил операція терористичного флоту США з розкрадання іранської нафти в Оманському морі провалилася", - йдеться у заяві Вартових ісламської революції.

Офіційні особи США на умовах анонімності заявили, що повідомлення посадовців Ірану не відповідає дійсності, й не було жодної спроби військових США захопити танкер.

Американські офіційні особи зазначили, що насправді іранські військові захопили минулого місяця нафтовий танкер, що йшов під прапором В'єтнаму, а військово-морські сили США просто стежили за ситуацією.

Іранські посадовці також оприлюднили запис з нібито зіткненням між іранськими та американськими військовими.

Іран неодноразово попереджав США про власну військову діяльність у Перській затоці, заявляючи, що його військово-морські сили посилили патрулювання, щоб забезпечити безпечний прохід іранських кораблів та боротися з контрабандою палива.

Як повідомлялося, Корпус вартових Ісламської революції, елітне іранське військове формування, взяло на себе "повну відповідальність" за збиття українського літака біля Тегерана.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

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