Ціни на нафту знижуються на тлі даних про збільшення запасів у США

Ціни на нафту знижуються після того, як API повідомив шостий тиждень поспіль про збільшення запасів сирої нафти, і оскільки адміністрація Байдена вичерпує всі можливі прохання до членів ОПЕК+, перш ніж використовувати їхні стратегічні нафтові резерви

Ціни на нафту знизились у середу на тлі даних Американського інституту нафти (API) про значне збільшення запасів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent упали на 1,6% (1,38 дол) - до 83,34 дол за барель.

Ф'ючерси на WTI впали на 1,9% (1,6 дол) - до 82,31 дол за барель.

"Ціни на нафту знижуються після того, як API повідомив шостий тиждень поспіль про збільшення запасів сирої нафти, і оскільки адміністрація Байдена вичерпує всі можливі прохання до членів ОПЕК+, перш ніж використовувати їхні стратегічні нафтові резерви", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники - група, відома як ОПЕК+, збиражться у четвер, щоб переглянути свою політику та, як очікується, повторно підтвердить плани щодо щомісячного підвищення.

Американський інститут нафти (API) повідомив про те, що запаси нафти в США за минулий тиждень зросли на 3,6 млн барелів. При цьому резерви бензину знизилися на 552 тис бареоів, а дистилятів - збільшилися на 573 тис барелів.

Ціни на нафту впали до 2-тижневого мінімуму на тлі даних про підвищення запасів палива у США минулого тижня.