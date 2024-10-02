Іран зробив велику помилку і заплатить за це – прем’єр Ізраїлю

В той же час, іранські збройні сили застерегли союзників Ізраїлю від прямого втручання.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передає агенція Reuters.

Вчора, 1 жовтня Тегеран здійснив ракетну атаку на Ізраїль, але вона провалилася.

Нетаньягу на зустрічі з питань політики і безпеки наголосив, що Іран зробив велику помилку, за яку заплатить.

"Сьогодні ввечері Іран знову атакував Ізраїль сотнями ракет. Ця атака провалилася. Вона була зірвана завдяки системі ППО Ізраїлю, яка є найпередовішою у світі. Іран зробив велику помилку сьогодні ввечері - і він заплатить за це. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе та нашої рішучості помститися нашим ворогам", - заявив політик.

Крім того, представник Ізраїлю в ООН заявив, що Іран незабаром відчує наслідки своїх дій, і відповідь буде болісною.

Журнал The Wall Street Journal пише, що Ізраїль попереджав Іран про те, що у відповідь на будь-яку атаку ізраїльської території країна завдасть прямих ударів по іранським ядерним або нафтовим об'єктам.

Також в коментарі CNN представник держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон координуватиме дії з Ізраїлем у відповідь на ракетну атаку Ірану, назвавши це "значною ескалацією".

Він пообіцяв, що будуть наслідки.

"Звичайно, для Ірану мають бути наслідки за цю атаку. Ми ясно дали зрозуміти, що мають бути наслідки. Я не збираюся сьогодні вдаватися до подробиць, якими будуть ці наслідки, але це ті речі, за якими ми координуватимемо дії з нашими ізраїльськими колегами" , - заявив Міллер.

Він не сказав, чи є ядерна програма Ірану законною ціллю для ізраїльської відплати після іранської ракетної атаки, але заявив, що США планують "обговорити ці наслідки з нашими ізраїльськими колегами, перш ніж говорити про них публічно".

"Це не означає, що я щось виключаю чи щось не виключаю, але я відповів би на будь-яке питання таким чином: ми хочемо провести ці переговори безпосередньо з нашими ізраїльськими колегами найближчими днями", - зазначив представник Держдепартаменту.

Він також сказав, що ракетна атака Ірану була відбита частково завдяки координації між США, Ізраїлем і партнерами.

Після заяви Нетаньяху агентство Reuters повідомило про нову заяву з боку Ірану. Зокрема, іранські збройні сили застерегли союзників Ізраїлю від прямого втручання.

В тегерані заявили, що завдадуть удару по "базам та інтересам" прихильників Ізраїлю в регіоні, якщо вони безпосередньо втручаться в дії Тегерана. Також іранська сторона додала, що будь-яка відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану буде зустрінута "масштабною руйнацією" ізраїльської інфраструктури.

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю.