Іран звернувся до росії за системами ППО на тлі напруженості з Ізраїлем

Аналітики вказують, що Іран використав свої важелі на рф.

Іран запросив у росії передові системи протиповітряної оборони на тлі підготовки до можливої війни з Ізраїлем у відповідь на вбивство ватажка ісламістського палестинського угрупування Хамас Ісмаїла Ганії.

Про це йшлося під час зустрічі колишнього очільника міноборони рф Сєргєя Шойгу з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та командувачем іранських збройних сил Мохаммадом Багері, яка відбулася у Тегерані 5 серпня.

Про це пише The Wall Street Journal.

Двоє анонімних іранських чиновників підтвердили виданню, що росія вже почала постачати сучасні радари і обладнання для ППО.

За інформацією державних ЗМІ Ірану, Шойгу сказав, що рф "готова до повної співпраці з регіональних питань".

У відповідь Багері зазначив, що відносини між їхніми країнами є "глибокими, довгостроковими і стратегічними, і з новим урядом Ірану вони будуть тільки розширюватися".

Хоча росія також має економічні та культурні зв'язки з Ізраїлем, аналітики кажуть, що росія не може дозволити собі відмовити Ірану в допомозі, оскільки вона значною мірою покладається на іранські безпілотники Shahed для війни проти України.

"Якщо іранці просять росіян про протиповітряну оборону, вони використовують свої важелі", – зауважив представник консалтингової компанії з питань розвідки і безпеки Soufan Group Колін Кларк.

Нагадаємо, 31 липня у Хамас повідомили про загибель одного зі своїх лідерів – Ісмаїла Ганії. Він знаходився у іранській столиці на інавгурації нового президента країни.

В Ірані пообіцяли помститися за ліквідованого Ізраїлем Ганію. Там назвали це своїм обовʼязком.