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Іранські кораблі намагалися захопити танкер Великої Британії

"Всупереч міжнародному праву три іранських кораблі намагалися затримати комерційне судно British Heritage під час проходу Ормузькою протокою"
Іранські кораблі "намагалися затримати" нафтовий танкер Великої Британії British Heritage в Ормузькій протоці.
Іранські кораблі намагалися захопити танкер Великої Британії Фото: twitter.com/YorukIsik

"Всупереч міжнародному праву три іранських кораблі намагалися затримати комерційне судно British Heritage під час проходу Ормузькою протокою", - йдеться в заяві, повідомляє "Громадське".

Згідно з інформацією, корабель Військово-морських сил Montrose змушений був "встати між іранськими кораблями та British Heritage та озвучити попередження іранським суднам, які відтак розвернулися".

"Ми стурбовані цими діями та продовжуємо закликати іранську владу знизити напругу в регіоні", - наголошують в уряді Великої Британії.

Нагадаємо, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС "украй стурбований" рішенням Ірану перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений ядерною угодою 2015 року.

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11 07 2019 10:59
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