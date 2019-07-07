ЄС "украй стурбований" ядерним кроком Ірану, узгодить дії з Росією і Китаєм

ЄС закликав Іран відкликати свої рішення, які "підривають" ядерну угоду, і заявив, що розгляне наступні кроки разом з Китаєм і РФ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС "украй стурбований" рішенням Ірану перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений ядерною угодою 2015 року.

Могеріні узгодила свою заяву з Францією, Великою Британією та Німеччиною, зазначив він, інформує "Європейська правда".

ЄС закликав Іран відкликати свої рішення, які "підривають" ядерну угоду, і заявив, що розгляне наступні кроки разом з Китаєм і РФ.

Нагадаємо, що 7 липня Іран заявив, що почне збагачувати уран вище концентрації 3,67%, і попередив про додатковий відхід від дотримання угоди через 60 днів, не уточнивши про який саме крок йдеться.