ПОЛІТИКА НОВИНИВисокий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС "украй стурбований" рішенням Ірану перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений ядерною угодою 2015 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС "украй стурбований" ядерним кроком Ірану, узгодить дії з Росією і Китаєм
ЄС закликав Іран відкликати свої рішення, які "підривають" ядерну угоду, і заявив, що розгляне наступні кроки разом з Китаєм і РФ
Федеріка Могеріні. Фото: europeanvoice.com
Могеріні узгодила свою заяву з Францією, Великою Британією та Німеччиною, зазначив він, інформує "Європейська правда".
ЄС закликав Іран відкликати свої рішення, які "підривають" ядерну угоду, і заявив, що розгляне наступні кроки разом з Китаєм і РФ.
Нагадаємо, що 7 липня Іран заявив, що почне збагачувати уран вище концентрації 3,67%, і попередив про додатковий відхід від дотримання угоди через 60 днів, не уточнивши про який саме крок йдеться.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 07 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського