Іранський об'єкт у Фордо зазнав нових атак

Лише США володіє необхідними засобами для знищення такого типу підземного об’єкта.

Ядерний об'єкт у Фордо в Ірані вкотре став мішенню для обстрілів.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Армія оборони Ізраїлю атакує входи на об'єкт, щоб запобігти вивезенню матеріалів, заявили медіа.

Також цю інформацію підтверджує пресслужба армії Ізраїлю.

Ядерний майданчик у Фордо сильно пошкоджений, але не повністю знищений.

Крім того, джерела повідомляли, що Іран ще до повітряних ударів США встиг вивезти 400 кг свого збагаченого урану.

Від 13 червня Армія оборони Ізраїлю проводить військову операцію під назвою Народ, як лев, основною метою якої є знищення іранських об'єктів, задіяних у збагаченні урану та потенційному виробництві ядерних боєголовок у майбутньому.

Ми також повідомляли, що Тегеран атакував військову базу США в Сирії.

На тлі ескалації Ізраїль звернувся до США з проханням про допомогу в нанесенні удару по іранському ядерному об'єкту — заводу зі збагачення урану в Фордо, який розташований глибоко під землею поблизу міста Кум.

Проте Ізраїль не володіє необхідними засобами для знищення такого підземного об’єкта, на відміну від США, які мають протибункерні боєприпаси та важкі бомбардувальники.