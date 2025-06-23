Тегеран атакував військову базу США в Сирії

Вашингтон наразі не прокоментував це.

Іран атакував військову базу Сполучених штатів Америки, яка знаходиться на території Сирії.

Атаки зазнала військова база в Хасаке, що на північному сході Сирії. Про це інформує телевізійна мережа CGTN Europe.

"Іранські ЗМІ повідомляють про атаку на американську військову базу", - пише видання.

Проте інших деталей атаки не повідомляється.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.