Тегеран атакував військову базу США в Сирії
Іран атакував військову базу Сполучених штатів Америки, яка знаходиться на території Сирії.
Атаки зазнала військова база в Хасаке, що на північному сході Сирії. Про це інформує телевізійна мережа CGTN Europe.
"Іранські ЗМІ повідомляють про атаку на американську військову базу", - пише видання.
Проте інших деталей атаки не повідомляється.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.
Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.