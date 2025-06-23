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Тегеран атакував військову базу США в Сирії

23 червня 2025, 15:24
Тегеран атакував військову базу США в Сирії
Wikipedia
Вашингтон наразі не прокоментував це.

Іран атакував військову базу Сполучених штатів Америки, яка знаходиться на території Сирії.

Атаки зазнала військова база в Хасаке, що на північному сході Сирії. Про це інформує телевізійна мережа CGTN Europe.

"Іранські ЗМІ повідомляють про атаку на американську військову базу", - пише видання. 

Проте інших деталей атаки не повідомляється.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

 

СШАвійнаІран

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