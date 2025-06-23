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ПОЛІТИКА

Ірану пригрозили наслідками за блокаду Ормузу

23 червня 2025, 13:36
Ірану пригрозили наслідками за блокаду Ормузу
Британія продовжує наполягати на деескалації на Близькому Сході після ударів США по іранських об’єктах.

Велика Британія попередила Іран, що відповідь на удари США, а також блокування Ормузької протоки будуть "катастрофічною помилкою".

Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Леммі, якого цитує Politico.

Леммі розповів, що закликав свого іранського колегу не допустити подальшої ескалації конфлікту, а також наголосив, що верховний лідер аятола Хаменеї "розуміє", що блокада протоки буде помилкою.

"Я чітко дав зрозуміти іранському (міністру закордонних справ): зараз обстріл американських баз у регіоні буде величезною, катастрофічною помилкою… Було б помилкою блокувати Ормузьку протоку. Я думаю, що (Хаменеї) це розуміє і усвідомлює", – зазначив він.

Британія продовжує наполягати на деескалації на Близькому Сході після ударів США по іранських об’єктах.

В неділю іранський парламент схвалив рішення про закриття Ормузької протоки – важливого проходу для поставок нафти з країн Перської затоки.

Остаточне рішення залишається за верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.

Держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не закривати Ормузьку протоку.

Раніше ми писали, що ціни на нафту піднімуться вище $100 за барель, якщо Іран заблокує найважливіший у світі маршрут транспортування сирої нафти у відповідь на удари по його ядерних об'єктах.

СШАІранБританія

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