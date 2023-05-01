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IRIS-T та Patriot вже на бойовому чергуванні

01 травня 2023, 13:20
IRIS-T та Patriot вже на бойовому чергуванні
джерело slovoidilo
Але їх недостатньо, аби перекрити весь периметр.
Усі поставлені в Україну зенітно-ракетні комплекси несуть бойове чергування та захищають повітряний простір, але їх недостатньо, аби перекрити весь периметр.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Щодо найменувань номенклатури озброєння, яке ми отримуємо від наших західних партнерів, то тут залишився лише SAMP/T та F-16, якщо говоримо про Повітряні сили. Але з іншого боку, тип озброєння, який ми отримуємо, він уже працює в Україні. Повірте, все західне озброєння, яке зараз є, тією чи іншою мірою працює на нашу перемогу. Я маю на увазі ті зенітно-ракетні комплекси, які ми отримуємо. Але їх недостатньо. Ми розуміємо, що говорити що IRIS-T та Patriot в Україні – це доволі гарні новини для нас, але все ж таки їх треба значно більше", - наголосив Ігнат.

Він зауважив, що Україна - одна з найбільших країн у Європі, і за допомогою наявних на цей час систем не вдається перекрити всі напрямки.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська здійснили чергову ракетну атаку по Україні.

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