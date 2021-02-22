Ірландія не розглядає можливість відкрити сектор гостинності до середини літа

Країна перебуває на 16-му місці за рівнем зараження вірусом COVID-19 з 30 країн, що відстежуються Європейським центром контролю за захворюваннями

Ірландія не буде розглядати можливість відкриття сектору гостинності до середини літа через високий рівень зараження вірусом COVID-19 в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Мішель Мартін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Відкриття гостинності не буде розглядатися до середини літа ... кількість вірусу занадто висока. Будь-яке послаблення обмежень повинно бути повільним та обережним через загрозу нових штамів захворювання", - сказав Мартін.

Бари, ресторани, кафе та готелі були закриті в Ірландії протягом більшої частини останніх 12 місяців.

Країна перебуває на 16-му місці за рівнем зараження вірусом COVID-19 з 30 країн, що відстежуються Європейським центром контролю за захворюваннями.

За офіційними даними, за 14 днів до минулої п’ятниці було зареєстровано 250 випадків на 100 000 людей, менше п'ятої частини піку середини січня. Але уряд заявив, що він повинен бути обережним щодо відкриття економіки, оскільки близько 90% випадків захворювання є більш трансмісивним штамом вірусу, вперше виявленим у Великобританії.

У п'ятницю Ірландія також заявила, що зареєструвала перші випадки зараження іншим штамом COVID-19, вперше виявленим у Бразилії, але заявила, що кластер був локалізований.

У країні зареєстровано 4135 смертей, пов’язаних з вірусом, майже половина з них з початку січня.

Нагадаємо, що у грудні в Ірландії відновлювали роботу готелі, ресторани і частина пабів