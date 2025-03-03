Ірландія розглядає ймовірність розміщення військ за кордоном

Закон можуть розглянути вже цього тижня.

Уряд Ірландії створив законопроект, який скасовує де-факто заборону на розміщення за кордоном більше ніж 12 військових, а це частина кроків з укріплення власної обороноздатності.

Про це повідомляє TheGuardian.

Закон розробили після того, як міністр закордонних справ і оборони Саймон Гарріс заявив, що він переконаний у необхідності закупівлі Ірландією винищувачів.

Наразі ірландський уряд не може забезпечити захист свого повітряного простору, а це питання перебуває на розгляді у Верховному суді.

Там же з’ясовується, чи має уряд країни угоду з Британією щодо дозволу її Королівських ВПС проникати в ірландський повітряний простір для перехоплення в разі загрози.

Документ про скасування так званої системи "тріо-замка" вимагає схвалення Дейл урядом та ООН для розгортання більше ніж 12 військових, його мають винести на розгляд уряду вже цього тижня.

Міністр оборони та заступник прем'єр-міністра Саймон Гарріс заявив, що продовжувати існуючу систему вже неможливо.

"Ідея, що Рада Безпеки ООН має вето на розміщення ірландських військ для миротворчих операцій, потребує змін" - додав міністр.

"З 2014 року Рада Безпеки ООН не змогла схвалити миротворчу місію", - додав міністр.

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