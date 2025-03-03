Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ірландія розглядає ймовірність розміщення військ за кордоном

03 березня 2025, 20:26
Ірландія розглядає ймовірність розміщення військ за кордоном
Закон можуть розглянути вже цього тижня.

Уряд Ірландії створив законопроект, який скасовує де-факто заборону на розміщення за кордоном більше ніж 12 військових, а це частина кроків з укріплення власної обороноздатності.

Про це повідомляє TheGuardian. 

Закон розробили після того, як міністр закордонних справ і оборони Саймон Гарріс заявив, що він переконаний у необхідності закупівлі Ірландією винищувачів.

Наразі ірландський уряд не може забезпечити захист свого повітряного простору, а це питання перебуває на розгляді у Верховному суді. 

Там же з’ясовується, чи має уряд країни угоду з Британією щодо дозволу її Королівських ВПС проникати в ірландський повітряний простір для перехоплення в разі загрози.

Документ про скасування так званої системи "тріо-замка" вимагає схвалення Дейл урядом та ООН для розгортання більше ніж 12 військових, його мають винести на розгляд уряду вже цього тижня.

Міністр оборони та заступник прем'єр-міністра Саймон Гарріс заявив, що продовжувати існуючу систему вже неможливо.

"Ідея, що Рада Безпеки ООН має вето на розміщення ірландських військ для миротворчих операцій, потребує змін" - додав міністр. 

"З 2014 року Рада Безпеки ООН не змогла схвалити миротворчу місію", - додав міністр.

Ми також повідомляли, що Ірландія посилить українську протиповітряну оборону.

 

кордонірландіявійська

Останні матеріали

Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється