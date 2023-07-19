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Ірландія виділить €5 млн на гуманітарну допомогу Україні

19 липня 2023, 16:07
Ірландія виділить €5 млн на гуманітарну допомогу Україні
Фото: belfastcitysightseeing.com
Уряд країни виділяє ще 5 мільойнів євро на гуманітарну допомогу Україні, а також навчатиме українських саперів і військових медиків.

Про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві. 

"Сьогодні я засвідчив президенту Зеленському, що ми будемо продовжувати надавати фінансову, практичну та політичну допомогу Україні. Ми виділяємо ще 5 млн євро на гуманітарну допомогу і ще 2 млн євро через ООН", – сказав Варадкар.

На запитання ірландського журналіста, чи вважає він надані Україні Ірландією 5 млн євро достатньою сумою з огляду на побачені ним масштаби руйнувань, Варадкар зауважив, що це на додаток до 100 млн, які його країна вже виділила, зокрема до Європейського фонду миру.

"Ми також долучаємося до навчальної місії – будемо навчати українських військових у сфері розмінування та військової медицини. Окрім того, ми допомагаємо Україні у сфері інфраструктури – надали певне обладнання для відновлення енергопостачання та очистки води", – зазначив ірландський прем'єр.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр Ірландії прибув до України.
ірландіягуманітарна допомога

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