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"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Багдаді

Внаслідок теракту загинули щонайменше 32 людини
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за два вибухи, які сталися 21 січня на ринку в торговому районі Багдада.
"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Багдаді Фото: rusvesna.su

Цю інформацію оприлюднив інформаційний бюлетень Amaq, пов’язаний із "Ісламською державою", повідомляє "Громадське"

Amaq як інформагентство з'явилося у 2014 році, з того часу отримує ексклюзивну інформацію від "Ісламської держави". Раніше воно вже публікувало їхні заяви про відповідальність за теракти, в тому числі в Лондоні, Манчестері, Парижі, Берліні, Барселоні, Кабулі та Сургуті.

Нагадаємо, що на ринку в торговому районі Багдада (Ірак) 21 січня відбулися два вибухи. Внаслідок цього загинули щонайменше 32 людини, понад сотня - дістали поранення. Деякі поранені перебувають у важкому стані.

 

 

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22 01 2021 09:24
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