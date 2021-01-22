CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУгруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за два вибухи, які сталися 21 січня на ринку в торговому районі Багдада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Багдаді
Внаслідок теракту загинули щонайменше 32 людини
Фото: rusvesna.su
Цю інформацію оприлюднив інформаційний бюлетень Amaq, пов’язаний із "Ісламською державою", повідомляє "Громадське"
Amaq як інформагентство з'явилося у 2014 році, з того часу отримує ексклюзивну інформацію від "Ісламської держави". Раніше воно вже публікувало їхні заяви про відповідальність за теракти, в тому числі в Лондоні, Манчестері, Парижі, Берліні, Барселоні, Кабулі та Сургуті.
Нагадаємо, що на ринку в торговому районі Багдада (Ірак) 21 січня відбулися два вибухи. Внаслідок цього загинули щонайменше 32 людини, понад сотня - дістали поранення. Деякі поранені перебувають у важкому стані.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 01 2021 09:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
- ФОТО У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей
No articles