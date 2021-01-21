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Подвійний теракт стався в центрі Багдада, десятки загиблих

У центрі Багдада (Ірак) стався подвійний теракт на людному ринку
Теракт стався на ринку, на даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення.
Подвійний теракт стався в центрі Багдада, десятки загиблих Фото: apnews.com

Про це заявив керівник департаменту цивільної оборони Іраку Кадхім Салман Бохан, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, інцидент стався на людному ринку на центральній площі Таяран. Передбачається, що число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт.

Як уточнив прес-секретар армії Іраку Єхія Расул, два терористи-смертники підірвали себе, коли їх переслідували сили безпеки в столичному районі Баб-ель-Шарджі.

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21 01 2021 11:57
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