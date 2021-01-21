CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТеракт стався на ринку, на даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подвійний теракт стався в центрі Багдада, десятки загиблих
У центрі Багдада (Ірак) стався подвійний теракт на людному ринку
Фото: apnews.com
Про це заявив керівник департаменту цивільної оборони Іраку Кадхім Салман Бохан, повідомляє "РБК-Україна".
За його словами, інцидент стався на людному ринку на центральній площі Таяран. Передбачається, що число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.
Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт.
Як уточнив прес-секретар армії Іраку Єхія Расул, два терористи-смертники підірвали себе, коли їх переслідували сили безпеки в столичному районі Баб-ель-Шарджі.
Нагадаємо, що посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу
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21 01 2021 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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