Ісландія першою в Європі зніме всі коронавірусні обмеження
Про це заявила в п'ятницю міністр охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Ми відновлюємо суспільство, в якому звикли жити і до якого прагнули", - сказала міністр охорони здоров'я Свандіс Сваварсдоттір.
Ісландія, за словами Сваварсдоттір, стане першою країною в Європі, яка зніме всі коронавірусні обмеження.
Заходи, які діяли досі, включали ліміт на громадські зібрання і правило двометрового дистанціювання між людьми.
Уряд Ісландії заявляє, що 87% ісландців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.
У країні з населенням 360 тисяч осіб показник інфікування коронавірусом складає всього 1,6 на 100 000 жителів в середньому за два тижні. Тільки 30 людей померли від початку пандемії, інфекцію було підтверджено у 6 637 випадках.
Ісландія загалом успішно боролася із спалахом COVID-19 за допомогою суворої системи тестування та відстеження, але протягом останнього року кілька разів запроваджувала карантинні заходи, щоб стримати сплески інфекції.
Нагадаємо, що Швейцарія від суботи послаблює карантин
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