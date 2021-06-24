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Швейцарія від суботи послаблює карантин

Від суботи Швейцарія полегшить в’їзд, у тому числі з низки країн, що не входять до ЄС
Уряд Швейцарії погодив пом'якшення карантинних обмежень від суботи, 26 червня.
Швейцарія від суботи послаблює карантин Фото: EPA

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Local.

Зокрема, жителям Швейцарії буде не обов’язково носити захисні маски на відкритому повітрі або дотримуватися соціальної дистанції.

Робота у віддаленому режимі матиме лише рекомендаційний характер. Роботодавці також не зобов’язані будуть повторно тестувати працівників на місцях.

Крім цього, скасовується обмеження на кількість учасників масових заходів - для тих, де аудиторія не перевищує 1000, попередній дозвіл не потрібен. Дозволяються великі заходи, що охоплюють 10 000 людей, за умови, що учасники мають так звані COVID-сертифікати, що свідчать про те, що вони щеплені, одужали після COVID-19 або мають негативний результат тесту на коронавірус.

Кількість місць у ресторані буде необмеженою, а дискотеки знову запрацюють.

Від суботи Швейцарія полегшить в’їзд, у тому числі з низки країн, що не входять до ЄС.

За даними сайту Worldometer, у Швейцарії зафіксували понад 702 тис. випадків COVID-19, з них 10,8 тис. летальних, 676,4 тис. людей одужали.

Нагадаємо, що ЄС відкриває кордони для необов’язкових поїздок

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24 06 2021 14:38
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