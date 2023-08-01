Ісландія призупиняє роботу посольства в москві

Від сьогодні роботу посольства Ісландії в столиці росії офіційно призупинено.

Про це уряд Ісландії написав на урядовому сайті.

"З сьогоднішнього дня призупинено роботу посольства Ісландії в москві", - написано на сайті.

Крім росії, посольство Ісландії в москві представляло Ісландію у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані і Узбекистані.

Тепер представництво буде здійснюватися міністерством закордонних справ Ісландії в Рейк'явіку.

Раніше стало відомо, що росія закриває польське консульство у Смоленську. Варшава обіцяє симетричну відповідь.