Ісландія призупиняє роботу посольства в москві
Про це уряд Ісландії написав на урядовому сайті.
"З сьогоднішнього дня призупинено роботу посольства Ісландії в москві", - написано на сайті.
Крім росії, посольство Ісландії в москві представляло Ісландію у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані і Узбекистані.
Тепер представництво буде здійснюватися міністерством закордонних справ Ісландії в Рейк'явіку.
Раніше стало відомо, що росія закриває польське консульство у Смоленську. Варшава обіцяє симетричну відповідь.