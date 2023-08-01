Матеріали:
Теми:

Ісландія призупиняє роботу посольства в москві

01 серпня 2023, 15:54
Ісландія призупиняє роботу посольства в москві
Фото: VilingStore
Від сьогодні роботу посольства Ісландії в столиці росії офіційно призупинено.

Про це уряд Ісландії написав на урядовому сайті.

"З сьогоднішнього дня призупинено роботу посольства Ісландії в москві", - написано на сайті. 

Крім росії, посольство Ісландії в москві представляло Ісландію у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані і Узбекистані.

Тепер представництво буде здійснюватися міністерством закордонних справ Ісландії в Рейк'явіку.

Раніше стало відомо, що росія закриває польське консульство у Смоленську. Варшава обіцяє симетричну відповідь.

РосіяМоскваісландіяпосольство

Останні матеріали

Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється