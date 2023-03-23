Матеріали:
Теми:

Ісландія визнала Голодомор геноцидом українців

23 березня 2023, 16:27
Ісландія визнала Голодомор геноцидом українців
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Сьогодні парламент Ісландії проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Резолюцію одностайно підтримали всі 48 депутатів. 

Про це повідомляє mbl.is.

Після схвалення в парламенті, Ісландія приєднується до групи країн, які відгукнулися на заклик України та оголосили Голодомор геноцидом українців. 

Сполучені Штати, Німеччина, Ірландія та Канада вже це підтримали. 

Президент Володимир Зеленський подякував Ісландії за ухвалену резолюцію

"Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності", – сказав глава держави.

ісландіяГолодомор

Останні матеріали

Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
22 березня 2023, 09:13
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Бізнес & Фінанси
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Переклад iPress – 21 березня 2023, 17:34
Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер
Політика
Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2023, 15:33
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється