Ісландія визнала Голодомор геноцидом українців

Сьогодні парламент Ісландії проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Резолюцію одностайно підтримали всі 48 депутатів.

Про це повідомляє mbl.is.

Після схвалення в парламенті, Ісландія приєднується до групи країн, які відгукнулися на заклик України та оголосили Голодомор геноцидом українців.

Сполучені Штати, Німеччина, Ірландія та Канада вже це підтримали.

Президент Володимир Зеленський подякував Ісландії за ухвалену резолюцію

"Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності", – сказав глава держави.