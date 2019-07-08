Іспанець скинув із пагорба холодильник і отримав €45 тисяч штрафу

Чоловік, який працював у компанії, що займається переробкою побутового електронного обладнання в Альмерії, зіштовхнув великий холодильник в ущелину вздовж дороги

На півдні Іспанії чоловік викинув старий холодильник в ущелину вздовж дороги. Тепер чоловік змушений виплатити штраф у 45 тисяч євро і самостійно витягнути побутову техніку.

Чоловік, який працював у компанії, що займається переробкою побутового електронного обладнання в Альмерії, зіштовхнув великий холодильник в ущелину вздовж дороги. Цей процес знімав на відео його друг, пізніше ролик опублікували в інтернеті, повідомляє ВВС.

Після численних скарг користувачів, відеозаписом зацікавилося іспанське агентство з охорони навколишнього середовища SEPRONA. Героя ролику знайшла поліція, наказала йому дістати холодильник й утилізувати побутову техніку належним чином. Пізніше правоохоронці знайшли відео, як він в аналогічний спосіб позбавлявся пральної машини.

Крім того, іспанця оштрафували на 45 тисяч євро і звільнили з роботи. Компанії, у якій працював чоловік, також загрожує штраф в розмірі до 300 тисяч євро.

Коли поліція провела перевірку фірми, вони виявили у дворі 50 пральних машин і 20 холодильників, при цьому не було ніяких контейнерів для їх зберігання. Власники не змогли надати докази того, що протягом останніх 10 років вони доставляли відходи побутової техніки компанії, уповноваженій їх переробляти.

Холодильники і морозильні камери є одними із найбільш токсичних побутових товарів, якщо їх неправильно утилізувати. Вони містять гази, які можуть завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу.

Нагадаємо, що на Евересті активісти за півтора місяця зібрали 11 тонн сміття.