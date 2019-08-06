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На Евересті активісти за півтора місяця зібрали 11 тонн сміття

Також знайшли тіла чотирьох альпіністів
Непальські активісти під час прибирання Евереста зібрали 11 тонн сміття.
На Евересті активісти за півтора місяця зібрали 11 тонн сміття Еверест. Фото: hitech-news.ru

"Учасники програми повідомили, що схили гори були покриті використаними кисневими балонами, порваними наметами, банками і навіть людськими екскрементами", - йдеться в матеріалі ВВС.

Частину зібраного сміття вивезли в Катманду і віддали на переробку.

Експедиція також знайшла на схилах гори тіла чотирьох альпіністів. Їх доставили в табір, а потім - в лікарню в Катманду для опізнання.

Програма з очищення найвищої гори світу тривала півтора місяця.

Нагадаємо, рік тому з Евересту було вивезено майже 9 тонн сміття. У лютому влада Китаю закрила доступ туристів до північного базового табору гори через те, що поблизу накопичилася величезна кількість відходів.

Раніше повідомлялося, що альпіністи стоять в заторах, щоб підкорити Еверест. За неповний місяць на Евересті загинуло вже чотири альпіністи.

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08 06 2019 17:41
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