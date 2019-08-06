На Евересті активісти за півтора місяця зібрали 11 тонн сміття
"Учасники програми повідомили, що схили гори були покриті використаними кисневими балонами, порваними наметами, банками і навіть людськими екскрементами", - йдеться в матеріалі ВВС.
Частину зібраного сміття вивезли в Катманду і віддали на переробку.
Експедиція також знайшла на схилах гори тіла чотирьох альпіністів. Їх доставили в табір, а потім - в лікарню в Катманду для опізнання.
Програма з очищення найвищої гори світу тривала півтора місяця.
Нагадаємо, рік тому з Евересту було вивезено майже 9 тонн сміття. У лютому влада Китаю закрила доступ туристів до північного базового табору гори через те, що поблизу накопичилася величезна кількість відходів.
Раніше повідомлялося, що альпіністи стоять в заторах, щоб підкорити Еверест. За неповний місяць на Евересті загинуло вже чотири альпіністи.
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