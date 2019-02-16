Доступ для туристів на Еверест частково закрили через сміття

Китай закрив на невизначений термін доступ туристів до північного базового табору Евересту.

Влада зважилася на цей крок через те, що поблизу табору скупчилася величезна кількість сміття, і його необхідно зібрати та вивезти, повідомляє BBC.

Згідно з рішенням влади, туристи зможуть підніматися тільки до монастиря Ронгбук, який розташований трохи нижче від базового табору на висоті 4980 метрів. Водночас альпіністи, у яких є дозвіл на сходження, як і раніше, можуть перебувати в базовому таборі, розташованому на території Тибету на висоті 5150 метрів над рівнем моря.

Проблема скупчення сміття на Евересті і в його околицях існує вже багато років, ситуація продовжує ускладнюватися зі зростанням кількості туристів та людей.

Велика частина туристів, охочих побачити Еверест, приїжджають в південний базовий табір, який розташований на території Непалу. Однак за останні роки кількість туристів, охочих подивитися на Еверест з північного боку, значно збільшилася і продовжує зростати.

У північний базовий табір, що розташований на території Китаю, можна доїхати на машині, тоді як до південного базового табору, розташованого в Непалі, потрібно добиратися пішки, і шлях до нього може зайняти близько двох тижнів.

З 2014 року постановою міністерства туризму і цивільної авіації Непалу було ухвалено рішення про те, що кожен альпініст, що піднімається на Еверест, після повернення повинен забрати зі схилу гори все своє сміття.

За даними Китайської асоціації альпінізму, в 2015 році північний базовий табір відвідало близько 40 тисяч осіб. Абсолютний рекорд був побитий в сезон 2016-2017 рр. з непальської сторони: південний базовий табір тоді відвідали 45 тисяч осіб.

Заява влади про те, що базовий табір буде закритий для туристів, була опублікована на сайті адміністрації Тибетського автономного району в грудні минулого року. У заяві йдеться, що минулої весни з Евересту було вивезено майже 9 тонн сміття: 5,2 тонни побутових відходів, 2,3 тонни людських фекалій, а також одна тонна альпіністського спорядження - викинутого або втраченого тими, хто сходить.

У січні влада Китаю повідомила, що обмежать кількість видаваних дозволів на сходження на Еверест до 300 на рік. В 2018 році на вершину Евересту піднялося понад 800 людей: 563 особи здійснили сходження з боку Непалу, ще 240 - з боку Китаю.

Цього року влада планує доставити вниз тіла альпіністів, загиблих на висоті понад 8000 метрів над рівнем моря в так званій зоні смерті, де концентрація кисню в повітрі недостатня для підтримки життя людини. За умов, в яких доводиться працювати туристам і альпіністам на такій висоті - розріджене повітря, сильні вітри і дуже низька температура - спустити тіла загиблих вниз силами альпіністів неможливо. Тому тіла загиблих можуть залишатися в зоні смерті кілька, а то й десятки років.

Нагадаємо, члени франко-непальскої експедиції в травні 2017 року зібрали на схилах Евересту більше п'яти тонн сміття - газових балонів, наметів, консервних банок і пластика. "Генеральне прибирання" тривало 38 днів.