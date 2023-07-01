Іспанія 21 країна, яка підтримала членство України в НАТО
Про це повідомляє Європейська правда.
Президент Володимир Зеленський заявив про це на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
"Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО", – сказав Зеленський.В декларації йдеться про те, що Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною."Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО" – йдеться у документі.
Раніше Столтенберг заявив, що про членство України в НАТО говоритимемо після саміту.