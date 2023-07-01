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Іспанія 21 країна, яка підтримала членство України в НАТО

01 липня 2023, 20:05
Іспанія 21 країна, яка підтримала членство України в НАТО
Фото: Associated Press/East News
Україна і Іспанія уклали спільну декларацію, яка стала 21-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Про це повідомляє Європейська правда.

Президент Володимир Зеленський заявив про це на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО", – сказав Зеленський.

В декларації йдеться про те, що Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною."Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО" – йдеться у документі.
Раніше Столтенберг заявив, що про членство України в НАТО говоритимемо після саміту.
ІспаніяУкраїнаНАТО

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