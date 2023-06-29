Матеріали:
Теми:

Про членство України в НАТО говоритимемо після саміту – Столтенберг

29 червня 2023, 14:54
Про членство України в НАТО говоритимемо після саміту – Столтенберг
Фото: Associated Press/East News
Питання майбутнього членства України в Альянсі будуть обговорювати вже після саміту НАТО в Вільнюсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"Після саміту НАТО ми обговоримо прагнення України щодо членства в НАТО. І я абсолютно впевнений, що союзники надішлють дуже сильний сигнал підтримки Україні", - заявив генсек НАТО.

Раніше Макрон заявив, що НАТО має сформувати перспективу вступу України.

НАТОсамітУкраїнаСтолтенберг

Останні матеріали

Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється