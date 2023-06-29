Про членство України в НАТО говоритимемо після саміту – Столтенберг
29 червня 2023, 14:54
Фото: Associated Press/East News
Питання майбутнього членства України в Альянсі будуть обговорювати вже після саміту НАТО в Вільнюсі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.
"Після саміту НАТО ми обговоримо прагнення України щодо членства в НАТО. І я абсолютно впевнений, що союзники надішлють дуже сильний сигнал підтримки Україні", - заявив генсек НАТО.
Раніше Макрон заявив, що НАТО має сформувати перспективу вступу України.