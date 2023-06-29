НАТО має сформувати перспективу вступу України – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність саміту НАТО у ВІльнюсі сформувати конкретний шлях до членства України в нього.

Про це Макрон сказав, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише Euractiv.

"Ми повинні будемо визначити шлях, щоб сформувати перспективу вступу України до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті", – заявив французький президент.

Макрон додав, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить рішення з подальшої підтримки України.

"Рішення, які ми ухвалимо, зобов'яжуть нас на роки вперед – я маю на увазі, перш за все, підтримку України, у якій ми повинні взяти на себе довгострокові зобов'язання", – сказав він.

Союзники допомагають Україні "реформувати українські збройні сили, сприяють оперативній сумісності з силами Альянсу і надають підтримку в нелетальному секторі", додав глава Франції.