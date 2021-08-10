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Іспанія даруватиме всім 18-річним 400 євро "на культуру"

Це оголошення надійшло лише через кілька днів після того, як уряд оголосив про запуск житлової схеми, яка даватиме 18–35-річним особам із середнім рівнем доходу щомісячну знижку 250 євро від оренди
Усі підлітки з Іспанії, яким у 2022 році виповниться 18, отримають урядову виплату розміром у 400 євро на культурне збагачення.
Іспанія даруватиме всім 18-річним 400 євро "на культуру" Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє The Local із посиланням на заяву іспанського прем’єра Педро Санчеса.
 
Виступаючи на саміті в Любляні, Санчес сказав, що такий крок уряду покращить доступ молоді до культури, і водночас допоможе іспанській культурній індустрії, яка зазнала великих фінансових втрат під час пандемії COVID-19.
 
Це оголошення надійшло лише через кілька днів після того, як уряд оголосив про запуск житлової схеми, яка даватиме 18–35-річним особам із середнім рівнем доходу щомісячну знижку 250 євро від оренди.
 
Варто відзначити, що подібні рішення уже прийняті в Італії та Франції, де уряди виділяють для молодих людей 500 євро та 300 євро відповідно, які можна витратити у культурній сфері.
 
Міністерство культури та спорту, відповідальне за впровадження нової схеми, яка обійдеться бюджету Іспанії в 200 мільйонів євро, підрахувало, що півмільйона молодих людей матимуть право на ці виплати.
 
За словами Санчеса, гроші можна витратити на такі речі, як купівля книг або відвідування кіно, театру та концертів наживо. Гроші будуть розділені на різні сфери, тому не можна буде витратити все, наприклад, на книги. 
 
Також зазначається, що ці гроші не можна буде витрачати на стрімінгові платформи на кшталт Netflix і на відвідування кориди. Утім купляти відеоігри іспанським підліткам за "культурні" гроші дозволять.
 
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08 10 2021 10:55
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