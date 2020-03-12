Музеї можуть стати потужним осередком формування громадянського суспільства
Таку думку генеральний директор Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, президент Українського комітету Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) Катерина Чуєва висловила під час сьомого національного круглого столу на тему: "Мистецтво" в Полтаві, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Мені здається, що музей може стати надзвичайно потужним осередком формування громадянського суспільства у кожній громаді, у кожному місті, у кожному населеному пункті. Якщо ми будемо готові розвивати наші ресурси, якщо ми будемо інвестувати в такі інституції, як музеї та бібліотеки, архіви та багато іншого, ми зможемо розбудовувати дуже потужну державу та потужне громадянське суспільство, що для нас дуже важливо", - сказала Чуєва.
Вона нагадала позицію Богдана Ханенка, який вважав, що музей має бути не просто місцем, де зберігають експонати, а й тим місцем, де збираються всі охочі "вклонятися красі та любити її".
За словами Чуєвої, музеї також - простір для критичного мислення, для ідей, для активних дискусій, де минуле допомагає вибудовувати майбутнє.
Нагадаємо, що Міністр культури Олександр Ткаченко закликав українців вже у цей вікенд вийти з дому та відвідати заклади культури, торгово-розважальні центри, кафе і ресторани, адже "карантин вихідного дня" більше не діє.
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