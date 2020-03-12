Міністр культури закликав після скасування "карантину вихідного дня" активно відвідувати театри, кафе,ТРЦ

Так Ткаченко прокоментував рішення уряду, яке скасувало локдаун на вихідні, що діяв останні три тижні

Міністр культури Олександр Ткаченко закликав українців вже у цей вікенд вийти з дому та відвідати заклади культури, торгово-розважальні центри, кафе і ресторани, адже "карантин вихідного дня" більше не діє.

Міністр зазначив, що тепер рітейл, заклади культури, бізнес та сфери креативних індустрій, керуючись обмеженнями помаранчевої зони, знову зможуть працювати «у найбільш прибутковий для них час та сезон", повідомляє "Громадське".

Ткаченко закликав людей іти в театри, музеї, філармонії, кінотеатри та спортзали. Також «зустрітися на каві з друзями у кафе чи ресторані, чи піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля».

"Зробіть паузу у доставках додому, відмовтесь від спокуси залишиться під теплою ковдрою, одягайте маски, беріть антисептики і вперед на зустріч цікавим вихідним. Сплануйте їх прямо зараз", - каже Ткаченко.

Також він переконаний, що заклали культури дотримуються карантинних обмежень, тому їх відвідування цілком безпечне.

"Давайте не гаяти час та придбаним квитком, абонементом чи кавою підтримаємо сферу", - підсумував міністр.

Нагадаємо, що 3 грудня Уряд припинив дію "карантину вихідного дня" та напрацьовує план можливого локдауну