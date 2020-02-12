Уряд припинив дію "карантину вихідного дня" та напрацьовує план можливого локдауну - Шмигаль

Після скасування дії "карантину вихідного дня" по всій території України як у вихідні, так і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої зони"

Кабінет міністрів України не буде продовжувати дію "карантину вихідного дня" та наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 2 грудня, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що, згідно із законом, Кабмін повідомить про рішення щодо можливого посилення карантину за 7 днів до його запровадження.

Для цього уряд проводить наради та консультації з представниками місцевої влади. Так, за словами Шмигаля, голови міст обласного значення та керівники ОДА підтримали повну заборону або введення часткових обмежень на проведення святкових ярмарків.

Також, майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. А 60% представників органів місцевого самоврядування підтримують встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування.

Що зараз в Україні з карантином?

Після скасування дії "карантину вихідного дня" по всій території України як у вихідні, так і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої зони":

обов'язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті;

робота кінотеатрів із заповнюваністю 50%;

перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях;

заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку;

заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів;

обмеження масових заходів з розрахунку на одну людину на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей.

Водночас сам карантин на вихідних, який тривав 14-15, 21-22 та 28-29 листопада, в уряді вважають ефективним.

"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець "карантину вихідного дня" 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях", - заявив Шмигаль.

Епідемія триває

Останніми тижнями в нас щодоби фіксують від 10 до 16 тисяч інфікованих. На вихідних традиційно менша кількість виявлених випадків: тоді менше звертаються до лікарів, а отже, й медики дають менше направлень на тестування.

У МОЗ розробили алгоритм дій у разі погіршення ситуації згідно з чотирма рівнями небезпеки. Наразі Україна перейшла на другий рівень, який, зокрема, передбачає скасування планових операцій. Детальніше про чотири рівні тут.

Згідно з цим алгоритмом, за умови щоденного приросту нових хворих в 11-15 тисяч і заповненості ліжок не менше як 85% Україна перейде до жорсткого карантину. Про локдаун після 15 тисяч випадків говорив і Зеленський. Проте в міністерстві згодом передумали й заявили, що повний локдаун буде в разі виявлення понад 30 тисяч інфікованих за добу.

Нагадаємо, що 2 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло - 758 264 особи, одужало - 369 054 особи, летальних випадків - 12 717.