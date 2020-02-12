Уряд припинив дію "карантину вихідного дня" та напрацьовує план можливого локдауну - Шмигаль
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 2 грудня, повідомляє "Громадське".
Він зазначив, що, згідно із законом, Кабмін повідомить про рішення щодо можливого посилення карантину за 7 днів до його запровадження.
Для цього уряд проводить наради та консультації з представниками місцевої влади. Так, за словами Шмигаля, голови міст обласного значення та керівники ОДА підтримали повну заборону або введення часткових обмежень на проведення святкових ярмарків.
Також, майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. А 60% представників органів місцевого самоврядування підтримують встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування.
Що зараз в Україні з карантином?
Після скасування дії "карантину вихідного дня" по всій території України як у вихідні, так і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої зони":
- обов'язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті;
- робота кінотеатрів із заповнюваністю 50%;
- перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях;
- заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку;
- заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів;
- обмеження масових заходів з розрахунку на одну людину на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей.
Водночас сам карантин на вихідних, який тривав 14-15, 21-22 та 28-29 листопада, в уряді вважають ефективним.
"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець "карантину вихідного дня" 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях", - заявив Шмигаль.
Епідемія триває
Останніми тижнями в нас щодоби фіксують від 10 до 16 тисяч інфікованих. На вихідних традиційно менша кількість виявлених випадків: тоді менше звертаються до лікарів, а отже, й медики дають менше направлень на тестування.
У МОЗ розробили алгоритм дій у разі погіршення ситуації згідно з чотирма рівнями небезпеки. Наразі Україна перейшла на другий рівень, який, зокрема, передбачає скасування планових операцій. Детальніше про чотири рівні тут.
Згідно з цим алгоритмом, за умови щоденного приросту нових хворих в 11-15 тисяч і заповненості ліжок не менше як 85% Україна перейде до жорсткого карантину. Про локдаун після 15 тисяч випадків говорив і Зеленський. Проте в міністерстві згодом передумали й заявили, що повний локдаун буде в разі виявлення понад 30 тисяч інфікованих за добу.
Нагадаємо, що 2 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло - 758 264 особи, одужало - 369 054 особи, летальних випадків - 12 717.
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