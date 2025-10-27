Україна й Хорватія зміцнюють оборонне партнерство

Хорватія також передасть Україні 14-й і 15-й пакети допомоги до кінця поточного року.

Міністри оборони Хорватії та України – Іван Анушич і Денис Шмигаль – підписали Лист про наміри щодо розширення співпраці в оборонно-промисловій сфері.

Про це повідомив Міністр оорони України Денис Шмигаль у соцмережах.

За словами Шмигаля, сторони домовилися про створення спільних виробничих ланцюгів і розвиток кооперації між оборонними галузями двох країн. На початку наступного року планується проведення спільного індустріального форуму виробників.

Хорватія також передасть Україні 14-й і 15-й пакети допомоги до кінця поточного року. Під час зустрічі сторони обговорили спільну участь у механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.

Окремо Шмигаль відзначив, що хорватська компанія DOK-ING вже передала Україні 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин на території України.

Міністр підкреслив, що посилення партнерства з Хорватією є важливим кроком у розвитку оборонно-промислового потенціалу України та підтримці її обороноздатності.