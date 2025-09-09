Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна потребує посилення ППО: Шмигаль звернувся до партнерів на засіданні "Рамштайн"

09 вересня 2025, 19:34
Україна потребує посилення ППО: Шмигаль звернувся до партнерів на засіданні
Фото:Денис Шмигаль | Міністр оборони України
Через загрозу енергетиці ці системи потрібні терміново.

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" звернувся до союзників із закликом терміново надати Києву сучасні системи протиповітряної оборони.

"Україна потребує ще щонайменше 10 установок Patriot, а також ракет до комплексів Patriot, Samp/T, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це критично важливо, адже росія готує нові атаки проти нашої енергетичної інфраструктури", – наголосив він, передає "Інтерфакс-Україна".

Очільник Міноборони окремо підкреслив значення дальнобійних ударних можливостей, які дозволяють послаблювати російське військове виробництво та знищувати важливі цілі противника.

За словами Шмигаля, попри розмови про можливість мирних переговорів і пошук гарантій безпеки, кремль відкидає всі пропозиції щодо припинення вогню та, навпаки, продовжує ескалацію. Він навів приклади останніх злочинів росії: у суботу внаслідок атаки загинули українські діти та мирні мешканці, а лише за кілька годин до засідання ворог ударив по селу Ярова на Донеччині, влучивши у групу пенсіонерів, що прийшли по свої виплати. Також у понеділок окупанти здійснили масовану атаку 49 безпілотниками, вивівши з ладу найбільшу теплоелектростанцію Київщини.

"Наша відповідь має ґрунтуватися на силі", – підкреслив міністр.

30-те засідання «Рамштайну» розпочалося у вівторок ввечері в гібридному форматі. У Лондоні особисто були присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, його німецький колега Борис Пісторіус, генсек НАТО Марк Рютте та Денис Шмигаль. Решта учасників приєдналися онлайн.

війнаДенис ШмигальППОРамштайн

Останні матеріали

Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється