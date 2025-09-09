Україна потребує посилення ППО: Шмигаль звернувся до партнерів на засіданні "Рамштайн"

Через загрозу енергетиці ці системи потрібні терміново.

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" звернувся до союзників із закликом терміново надати Києву сучасні системи протиповітряної оборони.

"Україна потребує ще щонайменше 10 установок Patriot, а також ракет до комплексів Patriot, Samp/T, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це критично важливо, адже росія готує нові атаки проти нашої енергетичної інфраструктури", – наголосив він, передає "Інтерфакс-Україна".

Очільник Міноборони окремо підкреслив значення дальнобійних ударних можливостей, які дозволяють послаблювати російське військове виробництво та знищувати важливі цілі противника.

За словами Шмигаля, попри розмови про можливість мирних переговорів і пошук гарантій безпеки, кремль відкидає всі пропозиції щодо припинення вогню та, навпаки, продовжує ескалацію. Він навів приклади останніх злочинів росії: у суботу внаслідок атаки загинули українські діти та мирні мешканці, а лише за кілька годин до засідання ворог ударив по селу Ярова на Донеччині, влучивши у групу пенсіонерів, що прийшли по свої виплати. Також у понеділок окупанти здійснили масовану атаку 49 безпілотниками, вивівши з ладу найбільшу теплоелектростанцію Київщини.

"Наша відповідь має ґрунтуватися на силі", – підкреслив міністр.

30-те засідання «Рамштайну» розпочалося у вівторок ввечері в гібридному форматі. У Лондоні особисто були присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, його німецький колега Борис Пісторіус, генсек НАТО Марк Рютте та Денис Шмигаль. Решта учасників приєдналися онлайн.