Міністр оборони розповів, чого очікує Україна від ювілейного "Рамштайну"

Йдеться про посилення ППО

Посадовці Міністерства оборони прибули до Лондона, де має відбутися засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами чиновника, ключове завдання української делегації – забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", – каже він.

Як відомо, засідання має розпочатися о 17:15 за київським часом. Із заявами виступлять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр оборон Німеччини Борис Пісторіус та міністра оборони України Денис Шмигаль.