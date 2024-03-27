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В ISW пояснили заяви путіна і лукашенка щодо атаки на московський ТРЦ

27 березня 2024, 08:45
В ISW пояснили заяви путіна і лукашенка щодо атаки на московський ТРЦ
Інститут вивчення війни проаналізував заяви президентів білорусі і росії з приводу атаки на московський "Крокус Сіті Холл".

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Президент білорусі Олександр лукашенко заявив, що нападники на "Крокус Сіті Хол" спочатку втекли до Білорусі, а не до України, і цим підірвав наратив кремля про причетність України. 

Ймовірно, щоб уникнути запитань про те, чому нападники прямували передовсім до білорусі. 

В звіті йдеться про те, що у лукашенка дуже мало очевидних стимулів брехати про факти нападу таким чином. 

"Припущення про те, що нападники прямували до Білорусі, ймовірно, щоб знайти там притулок, може мати руйнівні політичні наслідки для Лукашенка і його режиму, оскільки підніме питання про те, чому вони думали, що в Білорусі їм буде безпечніше, і хто, на їхню думку, міг би їх там прийняти", - пишуть аналітики ISW.

Тому , можливо, лукашенко хотів запобігти суперечкам про гіпотетичні зв'язки нападників з білоруссю, заявивши, що білоруські сили відіграли важливу роль у їхньому арешті. 

Заява лукашенка підриває усталений наратив кремля, і зменшує його вразливість перед спробами кремля використати непублічну інформацію про початкові плани втечі нападників для тиску на нього в майбутньому.

Глава кремля Володимир путін та інші російські посадовці намагаються підтримувати послідовну риторичну лінію щодо нападу на "Крокус", що свідчить про те, що влада росії ще не до кінця зрозуміла, як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалів розвідки і правоохоронних органів.

Вчора ми писали, що звинувачення України в атаці на "Крокус" може загрожувати внутрішній безпеці рф.

 

МоскваатакаТРЦISWКрокус.

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