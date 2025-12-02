Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Віткофф у москві проведе переговори з путіним і Дмітрієвим

02 грудня 2025, 13:33
Віткофф у москві проведе переговори з путіним і Дмітрієвим
Фото: Leratrunova
Зустріч має відбутись вже сьогодні ввечері.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф під час візиту до москви у вівторок проведе перемовини не тільки з владіміром путіним, а й із російським переговірником Кіріллом Дмітрієвим.

Про це повідомило поінформоване джерело російському агентству. 

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що переговори путіна з Віткоффом розпочнуться близько 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом).

Окремо американський спецпредставник зустрінеться зі спецпредставником путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кіріллом Дмітрієвим. За даними джерела, їхні переговори також заплановані на вівторок у москві.

 

РосіяМоскваСтів Віткофф

Останні матеріали

Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється