Зустріч має відбутись вже сьогодні ввечері.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф під час візиту до москви у вівторок проведе перемовини не тільки з владіміром путіним, а й із російським переговірником Кіріллом Дмітрієвим.

Про це повідомило поінформоване джерело російському агентству.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що переговори путіна з Віткоффом розпочнуться близько 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом).

Окремо американський спецпредставник зустрінеться зі спецпредставником путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кіріллом Дмітрієвим. За даними джерела, їхні переговори також заплановані на вівторок у москві.