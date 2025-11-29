росія атакувала енергетичну інфраструктуру: сотні тисяч українців залишилися без світла

На ранок у столиці знеструмлено понад 500 тисяч споживачів, ще понад 100 тисяч – у Київській області.

У ніч на 29 листопада російські війська здійснили масовану атаку дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ударів без електропостачання залишилися сотні тисяч абонентів у кількох регіонах.

Про це повідомило Міненерго.

За даними відомства, атаки були спрямовані на об’єкти енергетики в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

На ранок у столиці знеструмлено понад 500 тисяч споживачів, ще понад 100 тисяч – у Київській області. На Харківщині без світла залишилися близько 8 тисяч абонентів.

У регіонах проводяться аварійно-відновлювальні роботи, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Через наслідки атак у всіх областях України 29 листопада діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

Станом на 8:30 ранку рівень споживання електроенергії був на 2,1% вищим, ніж тиждень тому. Це пояснюють меншою кількістю вимушених обмежень у більшості регіонів. Максимум споживання 28 листопада зафіксували ввечері — на рівні попередньої доби.

Унаслідок обстрілу постраждали 15 людей, серед них дитина. Двоє загинули. Рятувальники врятували чотирьох людей, зокрема дитину та маломобільну особу.

У Броварах уламками російських ракет пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок. Відомо про трьох поранених, одного постраждалого госпіталізовано.