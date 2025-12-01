Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

росія завдала ракетного удару по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (оновлено)

01 грудня 2025, 14:02
росія завдала ракетного удару по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (оновлено)
джерело t.me/dnipropetrovskaODA
В ОВА оприлюднило фото наслідків атаки.

російські окупаційні війська вранці у понеділок, 1 грудня, завдали ракетного удару по Дніпру. Унаслідок влучання в місті кількість поранених зросла до 22 людей, четверо містян загинули, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Троє з поранених будуть лікуватися амбулаторно, 13 людей доправили до медичного закладу, з них шестеро перебувають у важкому стані. 

Також сьогодні вночі про вибухи повідомляли в Одеській області на тлі атаки ворожих безпілотників. Крім того, ударні дрони росіян фіксувались у Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Про наслідки атаки на Одещині нічого не повідомляється.

Тим часом у Повітряних силах розповіли, у ніч на 1 грудня противник атакував 89 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

Станом на ранок, протиповітряною обороною збито або подавлено 63 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Оновлено

У Дніпрі вже 40 постраждалих та чотири людини загинули через ракетний удар по місту. Завтра оголошено день жалоби.

Як повідомив Гайваненко, у Дніпрі кількість постраждалих зросла до 40 людей. Переважна більшість перебуває в лікарнях, а 11 поранених у важкому стані. Підтверджена загибель чотирьох людей.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.

війнаДніпроатакаросія окупанти

