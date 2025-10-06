ЄС виділить €7 млн на підтримку української культури і креативного сектору
Європейський Союз профінансує чотири масштабні культурні ініціативи в Україні на суму 7 мільйонів євро в межах програми "Креативна Європа".
Про це повідомила Європейська комісія в понеділок, 6 жовтня.
Згідно з офіційним повідомленням, фінансування стало результатом другого спеціального конкурсу програми Creative Europe, спрямованого на підтримку культурної стійкості України під час війни та після неї.
Підтримку отримають чотири проєкти:
-
ZMINA Resilience – ініціатива підтримки українських митців та культурних організацій, яка сприятиме створенню та презентації нових мистецьких робіт;
-
Culture Helps – Solidarity та Cultural Horizons – проєкти, спрямовані на розширення доступу українців до культури й культурної спадщини;
-
UAxEU – програма підготовки до післявоєнного відновлення українського культурного та креативного секторів.
Загальний обсяг фінансування становить 7 мільйонів євро, з яких 2 мільйони були додатково виділені після конференції з питань відновлення України, що відбулася в липні 2025 року в Римі.
Програма "Креативна Європа" діє з 2014 року й має на меті підтримку мистецтва, розвиток культурного та мовного розмаїття в Європі, а також збереження спільної спадщини. Україна є учасницею програми з 2016 року.
Також сьогодні стало відомо, що Амстердам виділить €55 млн Світовому банку на відновлення України.