ЄС виділить €7 млн на підтримку української культури і креативного сектору

06 жовтня 2025, 20:46
Фото: з вільного доступу
Кошти підуть на підтримку митців і проєкти, спрямовані на післявоєнне відновлення галузі.

Європейський Союз профінансує чотири масштабні культурні ініціативи в Україні на суму 7 мільйонів євро в межах програми "Креативна Європа".

Про це повідомила Європейська комісія в понеділок, 6 жовтня. 

Згідно з офіційним повідомленням, фінансування стало результатом другого спеціального конкурсу програми Creative Europe, спрямованого на підтримку культурної стійкості України під час війни та після неї.

Підтримку отримають чотири проєкти:

  • ZMINA Resilience – ініціатива підтримки українських митців та культурних організацій, яка сприятиме створенню та презентації нових мистецьких робіт;

  • Culture Helps – Solidarity та Cultural Horizons – проєкти, спрямовані на розширення доступу українців до культури й культурної спадщини;

  • UAxEU – програма підготовки до післявоєнного відновлення українського культурного та креативного секторів.

Загальний обсяг фінансування становить 7 мільйонів євро, з яких 2 мільйони були додатково виділені після конференції з питань відновлення України, що відбулася в липні 2025 року в Римі.

Програма "Креативна Європа" діє з 2014 року й має на меті підтримку мистецтва, розвиток культурного та мовного розмаїття в Європі, а також збереження спільної спадщини. Україна є учасницею програми з 2016 року.

Також сьогодні стало відомо, що Амстердам виділить €55 млн Світовому банку на відновлення України.

 

