Амстердам виділить €55 млн Світовому банку на відновлення України

Ця допомога є частиною масштабної фінансової підтримки країни з 2022 року.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про внесок у розмірі 55 млн євро до Світового банку, який спрямований на покриття витрат України на відновлення та реформи.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

З 2022 року Нідерланди вже надали Україні понад 20,6 млрд євро фінансової допомоги, з яких 13,6 млрд євро – пряма підтримка уряду країни.

"Цей внесок підтверджує нашу непохитну підтримку України та зусилля щодо стабілізації регіону. Щоб Світовий банк міг ефективно допомагати, Україні необхідно покривати витрати на відновлення та реформи", – підкреслив Схооф.

Нідерланди підтверджують свою тривалу підтримку суверенітету та стабільності України в умовах триваючої агресії.

Сьогодні, 6 жовтня, прем’єр-міністр Нідерландів перебуває з візитом у Києві.