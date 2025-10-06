Прем’єр-міністр Нідерландів перебуває з візитом у Києві

Разом із президентом Володимиром Зеленським він вшанував пам’ять загиблих українських воїнів біля Стіни пам’яті на мурах Михайлівського Золотоверхого собору.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф прибув до України з офіційним візитом і наразі перебуває в Києві.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах.

Зеленський опублікував фото з-під Стіни пам’яті на мурах Михайлівського Золотоверхого собору, де разом із нідерландським прем’єром вшанував пам’ять загиблих українських захисників і захисниць.

"З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг", - написав президент.

