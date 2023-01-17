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Іспанія допомагатиме Україні захищатися від російської армії – прем'єр Санчес

17 січня 2023, 20:11
Іспанія допомагатиме Україні захищатися від російської армії – прем'єр Санчес
Фото: congreso.es
Доки президент росії путін не виведе свої війська з української території, Іспанія допомагатиме Україні захищатися.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він нагадав, що за останній рік Іспанія надала Україні найбільшу у своїй історії гуманітарну допомогу, передала військову допомогу на суму 300 млн євро, дала притулок 150 тисячам біженців.

"Ця підтримка триватиме, допоки путін не виведе війська з території України", – наголосив Санчес.

Водночас іспанський прем'єр закликав не використовувати глобальну кризу, спричинену вторгненням росії в Україну, як привід для уповільнення переходу з викопних джерел енергії на відновлювані, оскільки кліматична катастрофа може завдати ще більше лиха людству, ніж окремі війни.

"Нам варто прокинутися. На карту поставлено дуже багато", – резюмував він.

Нагадаємо, що з початку війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро.

ІспаніядопомогапідтримкаСанчес

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