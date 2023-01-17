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ПОЛІТИКА

Міжнародна допомога Україні перевищила €113 млрд

17 січня 2023, 18:11
Міжнародна допомога Україні перевищила €113 млрд
Фото: reuters.com
З початку війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд. євро.

Ця сума охоплює військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав, про це повідомляє Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій на своєму сайті, посилаючись на дослідження Кільського інституту світової економіки.

"Згідно з даними системи Ukraine Support Tracker, яка відстежує масштаби міжнародної допомоги, донорами України стали 40 країн. Європейський Союз виділив майже 52 млрд євро, допомога від США досягла 48 млрд євро", – йдеться у повідомленні.

До списку країн-донорів також увійшли Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина та Індія. Від них Україна додатково отримала допомогу на 13 мільярдів євро.

Половину з усіх виділених коштів становить фінансова допомога, ще третина – це військова допомога, решта – гуманітарна підтримка.

Євросоюз став лідером із фінансової допомоги. Країни-члени ЄС та європейські інститути зобов'язалися надати Україні майже 35 млрд. євро на бюджетні потреби.

Лідером військової підтримки залишаються США. Військова допомога від американських партнерів уже досягла 23 млрд. євро.

Нагадаємо, Єврокомісія виплатила перший транш із пакета макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро. В рамках першого траншу Україна отримає 3 млрд євро.

війнаміжнародна допомога

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