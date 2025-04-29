Іспанія і Португалія оговтуються після масштабного блекауту

Остаточні причини збою системи ще встановлюють.

В Іспанії вночі почали відновлювати електропостачання країни після масштабного збою та бекауту майже на всій території Піренейського півострова, тобто в Іспанії та Португалії, який призвів до зупинки роботи аеропортів, транспорту, лікарень та інфраструктури країн загалом.

Як повідомив оператор іспанських енергомереж Red Electrica, станом на 7:00 ранку вівторка за місцевим часом було відновлено 99,95% споживання півострова.

"Ми продовжуємо роботу з Центру управління електропостачанням для повної нормалізації системи", - заявила компанія в Х.

Перебої із електропостачанням в регіоні почались близько 11:30 понеділка. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна за п'ять секунд втратила 15 ГВт виробництва електроенергії, що еквівалентно 60% національного попиту.

Пізніше міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан у країні та вкликало на роботу 30 000 поліцейських для підтримання порядку.

Певний час причина збою була незрозумілою. Португалія припустила, що проблема виникла в Іспанії, а Іспанія вказала пальцем на розрив своїх зв'язків з Францією.

Попри різноманітні чутки прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро заявив, що «немає жодних ознак» того, що відключення електроенергії спричинила кібератака.

Збій енергопостачання зафіксували і у деяких частинах Франції. Французький оператор мережі RTE заявив, що після збою перейшов на додаткове електропостачання деяких районів північної Іспанії.

Достовірні причини збою на разі не відомі. Португальський оператор електромереж Ren заявив, що збій у роботі електромереж півострова стався через "рідкісне атмосферне явище" в Іспанії. Мова йшла про "екстремальні коливання температури". У компанії спрогнозували, що до повної нормалізації роботи португальської енергомережі може знадобитись близько тижня.

Як пише Reuters, відключення електроенергії мало широкомасштабні наслідки по всьому півострову. Лікарні в Мадриді та Каталонії в Іспанії призупинили всю медичну роботу, але все ще надавали допомогу критично важливим пацієнтам, використовуючи резервні генератори. Кілька іспанських нафтопереробних заводів були закриті, а також припинили роботу заклади торгівлі. В обох країнах скасували рух поїздів та закрили метро. Водночас в Іспанії пасажири одинадцяти потягів залишились заблокованими у віддалених районах країни.

В Мадриді люди розкуповували товари у ще працюючих магазинах та спустошили банкомати з готівкою.