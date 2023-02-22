Іспанія навесні передасть Україні 6 танків Leopard 2 – міністерка оборони
Про це заявила чинна міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Про це написало The Guardian.
Місяць тому Маргарита Роблес заявила: “Іспанія відкрита для відправки танків Leopard 2 німецького виробництва та діятиме в координації зі своїми західними союзниками після того, як Німеччина погодилася відправити танки”.
За словами дослідника безпеки та оборони Фелікса Артеага з центру Elcano, Іспанія налічує 108 танків Leopard 2A4. Близько половини танків Іспанії знаходяться в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребуватимуть переобладнання.Раніше стало відомо, що росія намагалася викрасти українські судна з Іспанії.