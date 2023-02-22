Королівство Іспанія планує передати шість танків Leopard 2A4, але з часом це число може зрости.

Про це заявила чинна міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Про це написало The Guardian.

Місяць тому Маргарита Роблес заявила: “Іспанія відкрита для відправки танків Leopard 2 німецького виробництва та діятиме в координації зі своїми західними союзниками після того, як Німеччина погодилася відправити танки”.

За словами дослідника безпеки та оборони Фелікса Артеага з центру Elcano, Іспанія налічує 108 танків Leopard 2A4. Близько половини танків Іспанії знаходяться в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребуватимуть переобладнання.