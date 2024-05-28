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Іспанія, Норвегія та Ірландія офіційно визнали Палестинську державу

28 травня 2024, 15:38
Іспанія, Норвегія та Ірландія офіційно визнали Палестинську державу
Фото: Reuters
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у телезверненні заявив, що "це історичне рішення, яке переслідує єдину мету - допомогти ізраїльтянам і палестинцям досягти миру".

Про це повідомляє Associated Press.

До Іспанії приєдналися Ірландія і Норвегія, які також офіційно оформили рішення. 

Палестинський прапор було піднято в Дубліні біля Лейнстер-хауса, де засідає ірландський парламент.

"Це важливий момент, і я думаю, що він дає зрозуміти всьому світу, що є практичні дії, які ви можете зробити як країна, щоб допомогти зберегти надію і призначення рішення про дві держави в той час, коли інші намагаються сумно розбомбити його в небуття", - заявив прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив: "Впродовж більш ніж 30 років Норвегія є одним із найактивніших прихильників створення палестинської держави. Сьогоднішній день, коли Норвегія офіційно визнає Палестину як державу, є важливою віхою у відносинах між Норвегією і Палестиною".

Ще в квітні ми повідомляли, що Іспанія може в односторонньому порядку визнати Палестину як державу "протягом кількох тижнів".

 

ІспаніяНорвегіяірландіяПалестина

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