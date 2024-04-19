Іспанія може в односторонньому порядку визнати Палестину як державу "протягом кількох тижнів"

Нещодавно Санчес здійснив поїздку кількома країнами ЄС з метою просування ідеї визнання палестинської державності.

Уряд Іспанії найближчими тижнями ухвалить рішення про визнання Палестини як держави, незалежно від того, чи приєднаються інші країни ЄС до цього рішення.

Про це повідомляє Euractiv.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес провів низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі з іншими європейськими лідерами, щоб проаналізувати ситуацію на Близькому Сході, пояснити позицію Мадрида і скоординувати дії.

Джерела видання повідомили, що незалежно від того, чи приєднаються інші країни ЄС до позиції Іспанії щодо визнання палестинської державності, іспанський уряд уже ухвалив політичне рішення і зробить цей сміливий крок, як нещодавно заявив Санчес, до кінця поточного шестимісячного періоду.

Джерела заявляють, що цей крок, який підтримав іспанський парламент 2014 року і, згідно з багатьма нещодавніми опитуваннями, має сильну підтримку серед іспанського населення, "буде ухвалено впродовж кількох тижнів, а не місяців".

Нещодавно Санчес здійснив поїздку кількома країнами ЄС з метою просування ідеї визнання палестинської державності, а в середу в Брюсселі, на полях саміту ЄС-27, іспанський прем'єр-міністр зустрівся зі своїми колегами з Мальти Робертом Абелою та Люксембургу Люком Фріденом.

З Абелою вже було досягнуто згоди про визнання Палестини, оскільки вони ратифікували зобов'язання, підписане Іспанією, Мальтою, Словенією та Ірландією 22 березня.

Палестина - де-юре незалежна частково визнана держава на Близькому Сході, що перебуває в процесі створення. Незалежність Палестини визнали 138 із 193 держав - членів ООН.

Сполучені Штати наклали вето на проект резолюції про надання Палестині повноправного членства в Організації Об'єднаних Націй. Рішення Вашингтона підтримали дванадцять держав за мінімально необхідних дев'яти.