Іспанія очолила рейтинг найздоровіших країн світу, Україна на 93 місці

За підсумками 2018 року Іспанія посунула з першого місця Італію, яка тепер друга

Іспанія зайняла перше місце в рейтингу країн за рівнем здоров’я населення, Україна посіла 93-є місце.

Рейтинг склало агентство Bloomberg на основі даних Всесвітньої організації охорони здоров’я. Рейтинг зокрема враховував такі показники, як очікувана тривалість життя, доступ до питної води, кліматичні умови, куріння та ожиріння, ризик смерті від передозування наркотиків.

За підсумками 2018 року Іспанія посунула з першого місця Італію, яка тепер друга. До першої трійки увійшла Ісландія. Далі йдуть Японія, Швейцарія, Швеція, Австралія, Сінгапур, Норвегія та Ізраїль.

Як зазначає Bloomberg, жителі Іспанії та Італії завдяки середземноморській дієті рідше страждають від серцево-судинних захворювань.

Україна в цьому рейтингу зайняла 93-е місце. Загалом досліджувалися дані 169 країн, зокрема Білорусь посіла 87-е місце, Білорусь - 81-е, Росія - 95-е.

Нагадаємо, що вчені Єнського університету імені Фрідріха Шиллера склали рейтинг країн з найвищим рівнем смертності через неправильне харчування. Перші 10 позицій в ньому займають країни колишнього СРСР.