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Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot

24 червня 2024, 21:33
Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot
джерело slovoidilo
Передача ракет, ймовірно, відбулась 21 червня.
Україна отримала від Іспанії другу партію ракет до комплексів ППО Patriot. 
 
Про це повідомляє новинне агентство EFE, посилаючись на власні джерела в іспанському уряді.
 
Передача ракет відбулась 21 червня, повідомляють джерела іспанського видання.
 
Крім ракет до Patriot, Україна отримала другу партію танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.
 
 Нагадаємо, що 27 травня президент Володимир Зеленський зустрівся в Мадриді з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом. Вони підписали двосторонню безпекову угоду. Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 млрд євро через Європейський фонд миру. Цього року Україна має отримати допомоги на 1 млрд євро.

 

Іспаніявійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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