Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot

Україна отримала від Іспанії другу партію ракет до комплексів ППО Patriot.

Передача ракет відбулась 21 червня, повідомляють джерела іспанського видання.

Крім ракет до Patriot, Україна отримала другу партію танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.