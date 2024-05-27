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Зеленський прибув до Іспанії

27 травня 2024, 13:30
Зеленський прибув до Іспанії
Офіс президента
Сьогодні з офіційним візитом президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії.

Офіс президента опублікував відео прибуття Зеленського. 

Президента привітав король Феліпе VI та інші іспанські посадовці.

Зранку іспанський уряд повідомив, що прем'єр-міністр Педро Санчес прийме президента України опівдні, після чого обидва чоловіки проведуть прес-конференцію.

Серед тем на порядку денному візиту Зеленського має бути підписання безпекової угоди. 

Також Мадрид представить новий пакет військової допомоги на суму 1,13 мільярда євро, до якого увійдуть танки Leopard 2 і ракети Patriot.

Очікується, що король Феліпе та королева Летиція приймуть главу української держави в палаці. 

Це буде перший візит Зеленського до Іспанії в ролі президента.

 
ІспаніявізитВолодимир Зеленський

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