Сьогодні з офіційним візитом президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії.

Офіс президента опублікував відео прибуття Зеленського.

Президента привітав король Феліпе VI та інші іспанські посадовці.

Зранку іспанський уряд повідомив, що прем'єр-міністр Педро Санчес прийме президента України опівдні, після чого обидва чоловіки проведуть прес-конференцію.

Серед тем на порядку денному візиту Зеленського має бути підписання безпекової угоди.

Також Мадрид представить новий пакет військової допомоги на суму 1,13 мільярда євро, до якого увійдуть танки Leopard 2 і ракети Patriot.

Очікується, що король Феліпе та королева Летиція приймуть главу української держави в палаці.

Це буде перший візит Зеленського до Іспанії в ролі президента.