Зеленський прибув до Іспанії
Офіс президента опублікував відео прибуття Зеленського.
Президента привітав король Феліпе VI та інші іспанські посадовці.
Зранку іспанський уряд повідомив, що прем'єр-міністр Педро Санчес прийме президента України опівдні, після чого обидва чоловіки проведуть прес-конференцію.
Серед тем на порядку денному візиту Зеленського має бути підписання безпекової угоди.
Також Мадрид представить новий пакет військової допомоги на суму 1,13 мільярда євро, до якого увійдуть танки Leopard 2 і ракети Patriot.
Очікується, що король Феліпе та королева Летиція приймуть главу української держави в палаці.
Це буде перший візит Зеленського до Іспанії в ролі президента.