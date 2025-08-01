Іспанія підписує угоду на виробництво ракет для ППО Patriot

Це стане важливим кроком для розвитку національної оборонної промисловості та посилення зв’язків із США.

Американська корпорація Raytheon планує укласти угоду з Міністерством оборони Іспанії щодо виробництва компонентів зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

"Іспанія близька до значного збільшення свого внеску у програму виробництва американських ракет Patriot завдяки попередній угоді про виробництво їх компонентів, укладеній між міністерством оборони та корпорацією Raytheon. Наразі міністерство шукає партнерів для налагодження виробництва", - йдеться в матеріалі.

Видання підкреслює, що хоча іспанські партнери поки що не визначені, ця угода має взаємну вигоду: по-перше, вона відповідає торговій угоді між ЄС та США, яка передбачає збільшення закупівель озброєння зі США країнами ЄС, а по-друге, створить нові робочі місця в Іспанії.

Нагадаємо, що цього літа Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot.