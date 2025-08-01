Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іспанія підписує угоду на виробництво ракет для ППО Patriot

01 серпня 2025, 17:25
Іспанія підписує угоду на виробництво ракет для ППО Patriot
джерело slovoidilo
Це стане важливим кроком для розвитку національної оборонної промисловості та посилення зв’язків із США.

Американська корпорація Raytheon планує укласти угоду з Міністерством оборони Іспанії щодо виробництва компонентів зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

"Іспанія близька до значного збільшення свого внеску у програму виробництва американських ракет Patriot завдяки попередній угоді про виробництво їх компонентів, укладеній між міністерством оборони та корпорацією Raytheon. Наразі міністерство шукає партнерів для налагодження виробництва", - йдеться в матеріалі.

Видання підкреслює, що хоча іспанські партнери поки що не визначені, ця угода має взаємну вигоду: по-перше, вона відповідає торговій угоді між ЄС та США, яка передбачає збільшення закупівель озброєння зі США країнами ЄС, а по-друге, створить нові робочі місця в Іспанії.

Нагадаємо, що цього літа Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot.

 

ІспаніяPatriot

Останні матеріали

Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється