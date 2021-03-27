Іспанія почне вимагати негативні тести на наземному кордоні з Францією

Іспанія з вівторка почне вимагати негативний тест на коронавірус від усіх осіб, що прибувають через наземний кордон з Францією.

Це перший раз, коли вимогу тестів запровадили не лише для людей, що прибувають авіарейсами, а й тих, хто перетинає наземний кордон, повідомляє "Європейська правда".

Мандрівники повинні будуть надати свіжий негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття на пункт перетину кордону.

Виняток роблять лише для перевізників і тих, хто їздить через кордон на роботу, а також для мешканців прикордонної зони.

Як і в більшості європейських країн, в Іспанії почалося зростання щоденної кількості заражень, але поки що "третя хвиля" не набрала значного розмаху і показники в рази менші, ніж на осінньому піку захворюваності.

У самій Франції, водночас, з початку березня показники щоденного приросту заражень майже подвоїлися.

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